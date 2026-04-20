Son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri, Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında ortaya atılan iddialar oldu. Peki, Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer Paşalı kimdir? Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı ayrıldı mı?

LARA PAŞALI KİMDİR?

Asıl adı Dilara Tümer olan Lara Paşalı 1990 yılında doğdu. Paşalı, eğitimci kimliğinin yanı sıra sosyal medyada içerik üreten bir isimdir. Yaşam tarzı, güzellik ve aile temalı paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

LARA PAŞALI KİMİNLE EVLİ?

Lara Paşalı, oyuncu Selahattin Paşalı ile 2022 yılında evlenmiştir. Çiftin, Pera adında bir kızları vardır.

SELAHATTİN PAŞALI VE LARA PAŞALI AYRILDI MI?

Özellikle sosyal medya platformu X’te yayılan paylaşımlar, çiftin evliliğinde kriz yaşandığını öne sürüyor. Bu iddiaların çıkış noktası ise oyuncunun bazı rol arkadaşlarıyla adı anılan yakınlaşma söylentileri oldu.

LARA PAŞALI DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Bu süreçte Lara Paşalı’nın sosyal medya hesabında yaptığı bir değişiklik dikkat çekti. Paşalı’nın, yalnızca Selahattin Paşalı ile olan düğün fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.