Selçuk Yaşar Ödülü Tülin Akın’a
Toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla verilen “Selçuk Yaşar Ödülü”nün sahibi sosyal girişimci Tülin Akın oldu.
Ödülün beşinci sahibi olan Akın, Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini başlattı, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri’ni kurdu. Çiftçi Kulübü ile Türkiye’de 1.5 milyon, Ortadoğu ve Afrika’da 8.5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdi.
Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk “akıllı köy”ünü kuran Akın, hem Türkiye’de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu.
Akın, törende yaptığı konuşmada, “20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici” dedi.
Etiketler: #Çiftçiler #teknoloji #tarımsal
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