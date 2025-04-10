Selçuk Yöntem’den tutuklanan gençlere destek: 'Gençleri serbest bırakın!'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, binlerce genç tutuklama kararına tepki göstermek için protestolara katıldı. Protestolara katılan bazı gençler ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ünlü isimler, tutuklanan gençler için destek açıklamalarına devam ederken, bu isimler arasına ünlü oyuncu Selçuk Yöntem de katıldı.

"GENÇLERİ SERBEST BIRAKIN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selçuk Yöntem, tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Yöntem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?"