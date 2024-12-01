Aşk-ı Memnu efsaneleri yıllar sonra aynı karede: Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Beren Saat bir araya geldi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:25

Güncelleme: 01.12.2024 - 14:25

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Televizyon tarihine damgasını vuran dizinin oyuncuları bir araya geldi.

2008 yılında ekrana gelmeye başlayan ve 2010’da final yapan Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanmış ve entrika dolu hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Dizinin başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi yıldız isimler paylaşmıştı. Özellikle Bihter, Adnan Bey ve Nihal, hikayenin unutulmaz karakterleri arasında yer aldı.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya, geçtiğimiz akşam düzenlenen Kenan Doğulu konserinde bir araya geldi.

Yıllar sonra aynı karede yer alan bu üçlü, izleyicilere nostaljik bir an yaşattı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, hayranlarından binlerce yorum aldı.

İşte Beren Saat'in Instagram'dan paylaştığı o fotoğraf...

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu’nun başrol oyuncularını yeniden birlikte gören hayranlar, bu buluşmayı “tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

"Aşk-ı Memnu rüzgarı yeniden esiyor" yorumlarıyla fotoğrafı paylaşan kullanıcılar, dizinin etkisinin yıllar geçse de kaybolmadığını bir kez daha gösterdi.