Selen Görgüzel'in açıklaması gündem oldu: 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde cildi besliyor, evli kadınlar kocalarını kullanabilir'
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, erkek menisinin canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde cildi beslediğini savunarak, evli kadınlara 'tavsiye' verdi.
Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.
Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Selen Görgüzel, erkek menisinin yüze sürülmesinin faydalı olduğunu, gençleştirdiğini açıkladı.
"CİLTTE LIFTING ETKİSİ YARATIYOR"
Görgüzel şunları söyledi:
"Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu."
"Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor."
"Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler."
Görgüzel'in bu açıklamaları ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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