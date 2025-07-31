Çeşme'de bir otelde görevli vale, müşterinin piyasa değeri 7 milyon lira olan otomobiliyle otoparkta kaza yaptı. Hava yastıkları patlayan araca, pert raporu verildi. Çeşme’de yaşadığı talihsiz araç kazasıyla adından söz ettiren Selen Yalaz'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Selen Yalaz kimdir nereli ne iş yapıyor? Selen Yalaz'ın eşi kim?

SELEN YALAZ KİMDİR?

Selen Yalaz, 1993 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu.

Yalaz, eğitim sürecinde CNN Türk Ana Haber'de staj yaparak deneyim kazandı. Daha sonra NTV, KRT TV, Haber Global ve Demirören Haber Ajansı gibi önemli medya organlarında diplomasi muhabiri, editör ve temsilci olarak çalıştı.

2023’ten itibaren medya sektöründen özel sektöre geçiş yaparak, ailesine ait Yalaz Boya şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü görevini üstlendi. Aynı zamanda bir süre CapitalTurk Holding'de Yönetim Kurulu Danışmanı olarak da görev aldı.

SELEN YALAZ’IN EŞİ KİMDİR?

Selen Yalaz, 9 Aralık 2023 tarihinde Eski CHP Genel Başkan Danışmanı Ömer Topsakal ile dünyaevine girdi.