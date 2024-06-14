Selendi'de hasat devam ediyor! Kilosu 50 TL'ye düştü...

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kirazda hasat sezonu devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 120 TL olan kirazda kilogramın 50 TL'ye düşmesi ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 18:46
Selendi'de hasat devam ediyor! Kilosu 50 TL'ye düştü...
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Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün üretimine alternatif olarak bazı çiftçiler kiraz üretimine yöneldi. Selendi’de son 25 yıldır ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan tütüne alternatif ürün olarak bahçeler oluşturulan ve üreticinin adeta tek gelir kaynağı haline gelen kiraz, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracatı yapılırken geçtiğimiz yıl 120 TL olan kilogram fiyatının bu yıl 50 TL'ye kadar düşmesi dikkat çekti.

İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üretim merkezi olan Pınarlar Mahallesini ziyaret ederek üreticilerle görüştü. Kiraz bahçesinde kiraz hasadına katılan Kaymakam Kara, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Kara, son zamanlarda meyvecilik ile öne çıkan ilçede yetiştirilen ve ihraç değeri yüksek olan kirazın katma değeri yüksek ve ilçe tarım ürünleri içinde de ekonomik anlamda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kaymakam Kara'nın ziyaretine İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan ve mahalle muhtarı Ümit Ayhan da eşlik ederek bilgi verdi.


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