Yaprak Civan isimli bir kadın, Selim Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken tacize uğradığını iddia etti. Peki, Selim Evci kimdir? Selim Evci kaç yaşında, nereli? Selim Evci filmleri...

SELİM EVCİ KİMDİR?



1975 yılında İstanbul'da doğdu. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans, Beykent Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini sinema bölümlerinde tamamladı. 2002 yılında İFSAK Kısa Film Atölyesi'ni oluşturdu, burada 6 yıl eğitim verdi. Kırmızıyı Arayan Adam, Duvarın Arkası adlı iki kısa belgeselin yönetmenliğini ve film müziklerini yaptı. 2004 yılında Akbank Kısa Film Festivali programını oluşturdu ve bugüne dek festival yönetmenliği görevini sürdürüyor.

2006 yılında Evci Film'i kurdu. 2008'de, ilk uzun metraj filmi İki Çizgi'nin yönetmenliğini, senaristliğini yaptı ve kurgusunu gerçekleştirdi. Film, 65. Venedik Film Festivali'nde ilk filmlerin yarıştığı 23. Film Eleştirmenleri Haftası bölümünde dünya prömiyerini yaptı ve 30'un üzerinde festivale katıldı. 2008 yılında İFSAK yayınlarından Kısa Film Atölyesi Ders Notları adlı kitabı yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi'nde sinema dersleri verdi. 2009 yılında Sokakta Müzik başlıklı fotoğraf projesi için dünyanın farklı bölgelerinde sokak müzisyenlerinin fotoğraflarını çekmeye başladı. İkinci uzun metraj filmi Rüzgarlar, Hollanda'nın Rotterdam Uluslararası Film Festivali'ne bağlı Hubert Bals Fonu tarafından senaryo aşamasında ödüllendirildi. Yazıp yönettiği 3. filmi Saklı, 39. Montreal Film Festivali ana yarışma bölümünde yaptığı dünya prömiyerinin ardından, Cezayir'de düzenlenen Annaba Film Festivali'nden en iyi oyuncu, 52. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden Film-Yön en iyi yönetmen ödüllerini kazandı.



SELİM EVCİ FİLMLERİ

Kısa film

2000 : Sen Ya Da Hayalin

2002 : İyi Günler

Belgesel film

2001 : Duvarın Arkası

2001 : Kırmızıyı Arayan Adam

Uzun film

2008 : İki Çizgi

2012 : Rüzgarlar

2015 : Saklı

2024 : Savrulan Zaman



MUBI FİLMLERİNİ KALDIRDI



Bu iddianın ardından dijital yayın platformu MUBI, konuyla ilgili adım attı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.