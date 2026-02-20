Selin Şekerci’den Ati242'nin takibine yanıt: 'Çok sevimli buldum!'

Magazin dünyasında bir süredir konuşulan "takip ültimatomu" olayına, başarılı oyuncu Selin Şekerci'den yanıt geldi. Ati242 sahne adıyla tanınan rapçi Atilla Serin, geçtiğimiz dönemde Şekerci’yi takibe almış ve "2 saat içinde karşılık vermezse takibi geri çekeceğim" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Karşılık gelmeyince takibi bırakan Serin, daha sonra durumu "Sadece bir hayranı olarak takip etmiştim, yanlış anlaşıldı" diyerek açıklamıştı.

"O AN FARK ETMEMİŞTİM"

Unutulmaya yüz tutan bu gelişmeyi yeniden gündeme taşıyan Selin Şekerci, Atilla Serin’in hamlesinden haberler aracılığıyla haberdar olduğunu belirtti. Şekerci, genç rapçi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Takip edip çıkma kısmını tamamen önüme düşen haberlerden gördüm, o an fark etmemiştim. Açıklamasını ve tavrını çok sevimli buldum. Çok teşekkür ederim, onore oldum. Çok tatlı bir çocuk, yolu açık olsun."

İKİ YILLIK YALNIZLIĞA "SULTANLIK" YORUMU

Özel hayatına dair soruları da içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu, yaklaşık iki yıldır hayatında kimse olmadığını hatırlattı. Yeni bir aşka kapılarının açık olduğunu ancak yalnızlıktan da şikayetçi olmadığını belirten Şekerci, "Bekarlık sultanlıktır" diyerek hayatındaki mevcut durumdan memnun olduğu mesajını verdi.

Niyetim Kötü Değildi Demişti

Ati242, konunun sosyal medyada büyümesi üzerine daha önce yaptığı açıklamada; niyetinin kötü olmadığını, sadece bir hayranlık gösterisinde bulunduğunu ancak durumun X (Twitter) üzerinde garip bir noktaya taşındığını savunmuştu. Şekerci’nin bu son açıklamasıyla, iki isim arasındaki buzlar tamamen erimiş oldu.