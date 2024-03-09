Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümüne Çimen'in sevdiği adam için tesettüre girmesi damga vurdu. Yaşanılanlar ardından gözler Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'e çevrildi. Peki, Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:37
Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?
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Kızılcık Şerbeti'nde dikkat çeken karakterlerden biri de Çimen oldu. Kıvılcım'ın küçük kızı, Doğa'nın kız kardeşi Çimen'e genç oyuncu Selin Türkmen hayat veriyor. Peki, Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hukuk fakültesi mezunu olan genç oyuncu, ilk olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle tanındı. "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Çimen karakteri ile yıldızı parlayan Türkmen, performansıyla izleyicilerden tam not alıyor.


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