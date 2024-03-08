Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:42

Güncelleme: 08.03.2024 - 17:42

Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil'in paylaşımına kalp emolojisi bırakması ardından ikilinin birlikteliği ortaya çıktı. Peki, Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli?

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil, 1987 Ağustos Tekirdağ doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehirde okudu. Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Tasarım Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra grafik tasarım ile tekstili birleştirerek koleksiyonlar hazırladı. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Tekirdağ'a geri döndü. Necla Karahalil bir süredir pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmektedir.