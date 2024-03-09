Rauf Baysal kimdir? Rauf Baysal kaç yaşında, ne zaman hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:33

2021 yılında hayatını kaybeden Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

RAUF BAYSAL KİMDİR?

Rauf Baysal meslek hayatına gazetecilik ile başlamış daha sonra 1997 yılında Medyaevi adında halkla ilişkiler ajansını kurmuştur. 2005 yılında Hayy Kitap yayınevini açtı. Ölümüne kadar Hayy Kitap yayınevinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

RAUF BAYSAL NEDEN ÖLDÜ?

Rauf Baysal, 2021 Ekim ayında Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Baysal'ın ölümü, yayınevinin pandemi sürecinde de aşı karşıtlarının fikirlerinin derlendiği bir kitap yayınlaması nedeniyle medyada yankı uyandırmıştı.

Baysal, TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş ve yine birçok incelemeye konu olan Prof. Dr. Canan Karatay gibi isimlerin kitaplarının yayıncısıydı.

Rauf Baysal, yaptığı kaza ile 4 kişinin yaralanmasına bir kişinin ise ölümüne nedne olan 17 yaşındaki oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok'un Mihr kitabının yayıncısıydı.

RAUF BAYSAL'IN ÖZEL YAŞAMI

Rauf Baysal, 'Süleymancılar'ın önde gelen isimlerinden Mehmet Arıkan'ın kızı ile evliydi. Rauf Baysal ölümünden 2 ay önce baba olmuş, bebeğini yalnızca 10 gün görebilmişti. Rauf Baysal'ın annesi, kayınpederi ve kayınvalidesi de koronavirüs nedeniyle ayn dönem hayatını kaybetmişti. Rauf Baysal'ın cenazesi Kuşadası'na defnedildi.