Rauf Baysal kimdir? Rauf Baysal kaç yaşında, ne zaman hayatını kaybetti?

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal 2021 yılında hayatını kaybetti. Rauf Baysal kimdir? Rauf Baysal kaç yaşında, ne zaman hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:30
Rauf Baysal kimdir? Rauf Baysal kaç yaşında, ne zaman hayatını kaybetti?
Abone Ol google-news

2021 yılında hayatını kaybeden Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.

RAUF BAYSAL KİMDİR? 

Rauf Baysal meslek hayatına gazetecilik ile başlamış daha sonra 1997 yılında Medyaevi adında halkla ilişkiler ajansını kurmuştur. 2005 yılında Hayy Kitap yayınevini açtı. Ölümüne kadar Hayy Kitap yayınevinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü.

RAUF BAYSAL NEDEN ÖLDÜ?

Rauf Baysal, 2021 Ekim ayında Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Baysal'ın ölümü, yayınevinin pandemi sürecinde de aşı karşıtlarının fikirlerinin derlendiği bir kitap yayınlaması nedeniyle medyada yankı uyandırmıştı.

Baysal, TTB tarafından tıpla ilgili ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında bir ay meslekten men cezası verilen Dr. Ümit Aktaş ve yine birçok incelemeye konu olan Prof. Dr. Canan Karatay gibi isimlerin kitaplarının yayıncısıydı. 

Rauf Baysal, yaptığı kaza ile 4 kişinin yaralanmasına bir kişinin ise ölümüne nedne olan 17 yaşındaki oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok'un Mihr  kitabının yayıncısıydı.

RAUF BAYSAL'IN ÖZEL YAŞAMI

Rauf Baysal, 'Süleymancılar'ın önde gelen isimlerinden Mehmet Arıkan'ın kızı ile evliydi. Rauf Baysal ölümünden 2 ay önce baba olmuş, bebeğini yalnızca 10 gün görebilmişti. Rauf Baysal'ın annesi, kayınpederi ve kayınvalidesi de koronavirüs nedeniyle ayn dönem hayatını kaybetmişti. Rauf Baysal'ın cenazesi Kuşadası'na defnedildi.

 

 

 

 


Hayy Kitap haberleri Rauf Baysal haberleri Eylem Tok haberleri

İlgili Haberler

Eyüpsultan kazasında yaralanmıştı: Telefonu Eylem Tok’un aracında bulundu!

Eyüpsultan kazasında yaralanmıştı: Telefonu Eylem Tok’un aracında bulundu!
Fatih Altaylı'dan iktidara 'Eylem Tok' tepkisi: 'Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler...'

Fatih Altaylı'dan iktidara 'Eylem Tok' tepkisi: 'Rahip Brunson’ı ABD’ye iade edenler...'
Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı

Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Taş Kağıt Makas'taki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi... 'Buyrun, ailenizle birlikte 8 Mart’ta izleyin Sayın RTÜK Başkanı!'

Taş Kağıt Makas'taki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi... 'Buyrun, ailenizle birlikte 8 Mart’ta izleyin Sayın RTÜK Başkanı!'
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'

Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!
Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti

Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: '50 milyon Euro edebilir'

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: '50 milyon Euro edebilir'
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!