Buse Meral kimdir? Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Merak kaç yaşında, nereli?

NOW TV ekranlarında yayımlanan ve sevilen Gaddar dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Buse Meral oldu. Peki, Buse Meral kimdir? Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Merak kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:48
Buse Meral kimdir? Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Merak kaç yaşında, nereli?
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Cuma akşamları NOW TV'de yayınlanan ve geniiş bir izleyici kitlesine sahip olan, Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Gaddar dizisinde, takip edilen isimlerden biri de Buse Meral oldu. Peki, Buse Meral kimdir? Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Merak kaç yaşında, nereli?

BUSE MERAL KİMDİR?

Genç yaşta yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor. Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Meral, Destan dizisinde Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.


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