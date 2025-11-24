Selma Blair, MS hastalığıyla ilgili son durumu paylaştı

ABD’li oyuncu Selma Blair, yıllardır sürdürdüğü Multipl Skleroz (MS) mücadelesiyle ilgili önemli bir güncelleme paylaştı. 53 yaşındaki Hollywood yıldızı, verdiği yeni röportajda hastalığın birkaç yıldır nüksetmediğini açıklayarak sevenlerine umut verdi.

2018 yılında MS teşhisi konulan Blair, bu sürecin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Oyuncu, “Şu anda beynimde daha fazla hasar biriktirmiyor olmam benim için dünyalar kadar önemli. Nöroplastisite konusunda da büyük ilerleme kaydettim” diyerek tedavi sürecindeki gelişmeleri aktardı.

Her MS hastasının deneyiminin farklı olduğuna dikkat çeken Blair, kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti. Şöhretini başkalarına yardım etmek için kullanmaya çalıştığını da vurgulayan oyuncu, bu yılın başlarında iyileşme sürecinde olduğunu duyurmuştu. Blair, artık dayanıklılığını geri kazandığını, sürekli yorgun hissetmediğini ve geleceğe daha umutla baktığını söyledi.

“Komik ama hayal kurmaya pek zaman ayırmamışım. Şimdi kendime ‘Hayallerim neler?’ diye soruyorum” diyen oyuncu, hedeflerinin ne olduğunu yeniden keşfetmeye başladığını ifade etti.

MULTİPL SKLEROZ (MS) NEDİR?

MS; bağışıklık sisteminin, sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu ortaya çıkan merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu durum, beyin ile vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasına yol açar ve kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme ve denge problemleri gibi semptomlara neden olabilir. Bilimsel olarak, genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle hastalığın tetiklendiği düşünülmektedir.