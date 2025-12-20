Selülit görünümünü azaltmak için her sabah yapılmalı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 15:30:00
Kan dolaşımını hızlandırmak ve lenfatik sistemi harekete geçirmek amacıyla uygulanan "Kuru Fırçalama" (Dry Brushing) tekniğinin, düzenli yapıldığında cilt dokusunu sıkılaştırdığı biliniyor. Banyodan önce kuru cilde uygulanan bu işlemin, deri altındaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu ve portakal kabuğu görünümünü (selülit) hafiflettiği gözlemleniyor. İşte kuru fırçalama yönteminin sırlar...

Pahalı kremlere ve estetik operasyonlara alternatif olarak gösterilen kuru fırçalama, cildin en büyük organ olduğu gerçeğinden hareketle, detoksifikasyon sürecine katkı sağlıyor. Doğal at kılı fırçası veya bitkisel lifler kullanılarak yapılan bu masaj, kan akışını yüzeye çekerek cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağladığı ifade ediliyor.

LENF DRENAJI VE SELÜLİT 

Selülitin temel nedenlerinden birinin dolaşım bozukluğu olduğu biliniyor. Kuru fırçalama işleminin lenf kanallarını uyararak ödem atımını kolaylaştırdığı ve yağ dokusunun cilt yüzeyinde oluşturduğu engebeli görünümü azalttığı belirtiliyor.

BATIK OLUŞUMUNU ENGELLİYOR 

Dolaşım etkisinin yanı sıra, bu yöntemin güçlü bir peeling (ölü deri temizliği) etkisi yarattığı da vurgulanıyor. Düzenli fırçalamanın, gözenekleri tıkayan ölü hücreleri uzaklaştırdığı ve bacaklarda sık görülen batık (kıl dönmesi) probleminin önüne geçtiği gözlemleniyor. Uygulama sonrasında cildin mutlaka nemlendirilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

