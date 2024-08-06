Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:15

Güncelleme: 06.08.2024 - 11:15

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Sema Çeyrekbaşı'dan acı haber geldi. Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden olan usta oyuncu, 73 yaşında hayata veda etti. Çeyrekbaşı, kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza atmış ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Onun kaybı, sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Peki, Sema Çeyrekbaşı kimdir, neden öldü? Sema Çeyrekbaşı'nın rol aldığı oyun ve filmler nelerdir? İşte, ayrıntılar...

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu, 1951'de İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol alan Çeyrekbaşıoğlu, 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2007'de "Inishmaan'ın Sakatı" oyunundaki performansıyla 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. 2011'de "Temiz Ev" oyunundaki rolüyle 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ve 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde "Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödüllerini kazandı.

Ayrıca, "Kuyucaklı Yusuf" ,"Kadının Adı Yok" ve "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol aldı. Çeyrekbaşıoğlu, sanat dünyasında bıraktığı iz ve performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır.

SEMA ÇEYREKBAŞI NEDEN ÖLDÜ?

Temmuz ayında beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan ve tedavi gören oyuncu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sanat dünyamızın değerli bir ismini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın kıymetli emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

SEMA ÇEYREKBAŞI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER NELERDİR?

Yaratılan : 2023 - Hüsniye

Kehribar : 2016 - Zaliha Yarımcalı

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak : 2010 - Barbara

Makber : 2010 - Müzeyyen

Cam Kırıkları : 2009 - Saime

Çemberin Dışında : 2007 - Filiz Akova

Sis ve Gece : 2006 - Gülseren

Kaybolan Yıllar : 2006 - Meral

Güz Yangını : 2005 - Safiye

Çemberimde Gül Oya : 2004 - Atıfet

Düş Gezginleri : 1992 - Nazif'in Lezbiyen Karısı Şükran

Koltuk Belası : Zühtü Kaya'nın eşi

Kadının Adı Yok : 1987

Gönül Dostları : 1987 - Öğretmen

Kuyucaklı Yusuf : 1985

Kırık Hayatlar : 1985

Ölmez Ağacı : 1984 - Eleni