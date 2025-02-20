Sema ve Pınar karşılaşmıştı... Survivor'da korkutan sakatlık!

Survivor'un yeni bölümünde sakatlanan Pınar tüm yarışmacıları korkuttu.

Sema ve Pınar karşılaşmıştı... Survivor'da korkutan sakatlık!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:42

Survivor 2025 sezonunun  yeni bölümünde korkutan bir sakatlık yaşandı. Pınar ve Sema'nın karşılaştığıı oyunda bileğini burkan Pınar herkesi korkuttu. Yarışmacı takım arkadaşlarının desteği ile sudan çıkabildi.

Survivor'ın yeni bölümünde 5-4 skoruyla Mavi Takım'ın önde olduğu yarışmada Sema ve Pınar karşı karşıya kaldı. Parkurda bileğini burkan Pınar etapta yer alamadı. Arkadaşlarının desteği ile sudan çıkarak yarışma boyunca dinlendi. Yaşanan sakatlıktan sonra Asena ve Senem yarıştı. Kırmızı Takım'ın galibiyeti ile sonuçlanan etapta skorda eşitlik görüldü.

Daha sonra oyun 12-8 skoruyla bitti. Gecenin kazananı Kırmızı Takım oldu. 


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #sakatlık #yarışmacı

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