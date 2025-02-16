Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:08

Güncelleme: 16.02.2025 - 23:08

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan kadın yarışmacılardan bir isim adaya veda etti. Geçen hafta yaşanan sakatlıklar nedeniyle erkek elemesi gerçekleşmemişti. Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Şubat'ta adaya kim veda etti, eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta Survivor'da kadınlar elemesi yaşandı. Gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarının ardından Kırmızı Takım'dan üç isim, Mavi Takım'da bir isim potaya dahil oldu.

İşte eleme adayları:

Meryem

Sema

Serenay

Sevgi

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

16 Şubat'ta eleme potasında yer alan isimlerin gerçekleştirdiği düello oyunlarının ardından adaya Serenay veda etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da gerçekleşen elemenin ardından erkekler haftası için dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Konseyin ardından ilk eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA NEDEN ERKEKLERDEN KİM ELENDİ?

Survivor'da Sedat - Batuhan Gökgöz düellosunda, Sedat'ın sakatlanması nedeniyle oyun yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı Survivor'da eleme yapılmadı.

Yarım kalan mücadele dokunulmazlık oyunlarından sonra devam edecek. Yunus Emre ve Mehmet düellosunda kazanan isim Yunus Emre olmuştu. Kaybeden isim ise finalde Mehmet'in rakibi olacak.