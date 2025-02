Takım arkadaşlarının açıklamaları olay oldu: Survivor Allstar takımında kartlar yeniden dağıtılıyor

Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:14

Güncelleme: 15.02.2025 - 00:14

14 Şubat’ta ekrana gelen Survivor All Star – Gönüllüler’in yeni bölümünde, Adem ve Efecan’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Oyun sırasında yaşanan gerginliklere sebep olan bu açıklamalar, Allstar takımında dengeleri her an değiştirebilir. İşte, takım arkadaşlarından tepki alan o kişi ve açıklamalar...

SURVIVOR ADEM'DEN SERT SÖZLER

Adem takım arkadaşı İsmail için, " Sen İsmail Balaban'sın, oyuna çık. Fakat İsmail, kötü attım diyerek çekiliyor." açıklamalarını yaptı. İsmail'in önceden kazanan isim olduğunu söyleyerek tepkisini gösteren Adem, takım arkadaşını oyunlara çekmeye çalıştı.

SURVIVIOR EFECAN "WINNER" ÜZERİNDE DURDU

Survivor Efecan da takım arkadaşı Adem gibi açıklamalarda bulunup, " Bir tane oyundan kaçma be kardeşim!" diyerek tepkisini belli etti.