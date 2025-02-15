Takım arkadaşlarının açıklamaları olay oldu: Survivor Allstar takımında kartlar yeniden dağıtılıyor
14 Şubat günü ekranlara gelen Survivor All Star - Gönüllüler'in yeni bölümünde bazı yarışmacıların çarpıcı açıklamaları dikkat çekti. İşte, takım arkadaşlarından tepki alan o kişi ve açıklamalar...
14 Şubat’ta ekrana gelen Survivor All Star – Gönüllüler’in yeni bölümünde, Adem ve Efecan’ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Oyun sırasında yaşanan gerginliklere sebep olan bu açıklamalar, Allstar takımında dengeleri her an değiştirebilir. İşte, takım arkadaşlarından tepki alan o kişi ve açıklamalar...
SURVIVOR ADEM'DEN SERT SÖZLER
Adem takım arkadaşı İsmail için, " Sen İsmail Balaban'sın, oyuna çık. Fakat İsmail, kötü attım diyerek çekiliyor." açıklamalarını yaptı. İsmail'in önceden kazanan isim olduğunu söyleyerek tepkisini gösteren Adem, takım arkadaşını oyunlara çekmeye çalıştı.
SURVIVIOR EFECAN "WINNER" ÜZERİNDE DURDU
Survivor Efecan da takım arkadaşı Adem gibi açıklamalarda bulunup, " Bir tane oyundan kaçma be kardeşim!" diyerek tepkisini belli etti.
Etiketler: #survivor #survivor all star #Survivor 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- Diyanet’ten şaşırtan uyarılar
- 10 yıl kimse fark etmemiş! Ayrıntılar ortaya çıktı...
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon
- Öcalan ile ilgili 'şartları' açıkladılar