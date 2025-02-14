Survivor Almeda rakibinin boğazına yapıştı: Oyun alanı savaş meydanına dönüştü

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:58

Güncelleme: 14.02.2025 - 00:58

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor programında yarışmacılar birbirine girdi, oyun alanı savaş meydanına döndü. Birçok kez ceza alan Almeda, bu sefer Sevgi'yle birbirine girdi.

"TAHRİK EDİYOR"

Programın başından beri birçok kez rakipleriyle tartışmalar yaşayan Survivor Almeda, bu kez de Sevgi'yle birbirine girdi. Yarışmanın 14 Şubat tanıtımında yer alan kavgada Almeda, Sevgi'nin kendisini tahrik ettiğini iddia etti.

YARIŞMACILAR ZOR AYIRDI

Oyun alanında birbirine giren Almeda ve Sevgi, platformu savaş alanına çevirdi. Diğer yarışmacılar ve programın çalışanları ikiliyi zar zor ayırdı.