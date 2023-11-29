Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:53

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:53

2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı olan Semicenk, 2018 yılından beri zirveyi bırakmayan müzik türü Rap’i de tahtından etmiş oldu. Peki, Semicenk kimdir, kaç yaşında, nereli? Semicenk'in gerçek adı ne? Semicenk şarkıları...

SEMİCENK KİMDİR?

Semicenk 7 Ekim 1998 tarihinde Ordu'da doğdu. 2019 yılında TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başardı.

İlk olarak 'Yüzü Tanıdık Değil' ve 'Kalbim Usandı' gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında çıkardığı 'Düşer Aklıma' isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı. Bunun ardından Funda Arar ile olan 'Al Sevgilim' düetini çıkardı. Bu parça ve 'Düşer Aklıma' ile Spotify'da 1 milyondan fazla aylık dinleyiciye ulaştı. Kariyerinde Funda Arar, Mustafa Ceceli, Reynmen ve Ziynet Sali gibi sanatçılarla çalıştı. 2022 yılında 'Aşırı Doz' isimli EP albümünü çıkardı.

SEMİCENK'İN GERÇEK ADI NE?

Semicenk'in gerçek adı Cenk Baş'tır.

SEMİCENK ŞARKILARI

Mesafe (Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 2) (2023)

Tanrım Reva Mı (2023)

Pişman Değilim (ft. Doğu Swag) (2023)

Geri Dönemedim (2023)

Canın Sağ Olsun (ft. Rast) (2023)

Yana Yana (ft. Reynmen) (2023)

Bir Anda Düşüverdim (ft. Doğu Swag) (2023)

Hangi Yüzüne Konuşacağım (2022)

Masal Gibi (2022)

Sevecek Sandım (2022)

Unutmak Öyle Mi Kolay Sandın? (2022)

Bozulmuş Kalbim (ft. Ziynet Sali, İlkan Günüç) (2022)

Dayan (ft. Mustafa Ceceli) (2022)

Herkes Gibisin (2022)

Al Sevgilim (ft. Funda Arar) (2022)

Düşer Aklıma (2021)

Kalbim Usandı (2021)

Yüzü Tanıdık Değil (2021)

Sen Kaldın (ft. Aziz) (2021)