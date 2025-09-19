Cumhuriyet Gazetesi Logo
Semiramis Pekkan düşünce hastaneye gitti... Hayatının şokunu yaşadı

19.09.2025 10:49:00
Semiramis Pekkan köpeği Tina’yı gezdirirken merdivenlerden düştü. Doktor kontrolü sonucu Pekkan’da kazayla ilgili bir soruna rastlanmadı. “Hastaneye gitmişken bir de check-up yaptırayım” diyen Pekkan akciğerinde bir kitle olduğunu öğrendi.

Sanatçı Semiramis Pekkan köpeğini gezdirirken evinin önünde düştü. Hastanede yapılan muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı. "Buraya kadar gelmişken check up yaptırayım" diyen Pekkan hayatının şokunu yaşadı.

AKCİĞERİNİN ALT LOBU ALINDI 

Semiramis Pekkan konuk olduğu bir programda şunları söyledi:

"Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim."

Sanat hayatının başlarında ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini belirten sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

"BİR AVUÇ ÜZÜMLE AKŞAMI GEÇİRDİM"

"Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" diyen Pekkan, bu dönemin kendisine önemli dersler kazandırdığını vurguladı.

Yaşadığı sıkıntıların, hem karakterini hem de hayat görüşünü şekillendirdiğini belirten sanatçı, zorlukların ardından geldiği noktada güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

