Senaryo gereği ölmüştü, Emre Altuğ'un Yalı Çapkını'na geri döneceği iddia edildi
Önceki hafta "Yalı Çapkını" dizisine veda eden Emre Altuğ’un aslında ekibe veda etmediği konuşuluyor.
"Yalı Çapkını" dizisinde senaryo gereği ölen ve daha sonra pasta keserek ekibe veda eden Emre Altuğ’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddialara göre Altuğ aslında ekibe veda etmedi, ters köşe yapılarak öldü gibi gösterildi.
Yarın akşam ekrana gelecek 73. Bölüm tanıtımında da yalıya gelen sürpriz ismin Orhan Korhan yani Emre Altuğ olduğu konuşuluyor. Eğer yarın ekrana gelecek bölümde kulislerdeki iddia doğru çıkarsa Altuğ yeni sezonda da ekipte yerini alacak.
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