Babasının ölümüyle yıkılan Emre Altuğ'dan duygulandıran paylaşım: 'Fedakarlıkların için minnettarım...'
3 gün önce zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'un ölümüyle yıkılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Zor gününde kendisini yalnız bırakmayan çevresine teşekkür eden Altuğ, "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal" diyerek babasına veda etti.
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrolü oynayan Emre Altuğ, babasının ölümüyle yıkıldı. 90 yaşındaki babası Tuncer Altuğ'u kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından içini döktü.
"HAKKIM HELAL, GÜLE GÜLE BABACIĞIM"
3 gün önce bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'u kaybeden Emre Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal, mekanın cennet olsun, güle güle babacığım" ifadelerini kullandı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür eden Altuğ, "Arayan ,soran ,mesajla taziyelerini bildiren herkese sonsuz teşekkürler" dedi.
2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan ve 2 çocuğu olan Çağla Şıkel ise eski eşinin paylaşımına yorum yaparak "Tuncer amcam... Dedemiz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı