Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:05

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği "Akıldan Kalbe" adlı filmde 'Sadık' rolüne hayat verecek Kerem Alışık'ın partneri belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenay Gürler, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstleneceği filmde 'Lale' karakterini canlandıracak. Peki, Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli? Şenay Gürler'in kariyeri...

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezundur. En çok, 2004-2009 yılları arasında atv'de yayımlanan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle tanınmaktadır. 2006-2007 yılları arasında yayımlanan Acemi Cadı adlı dizide "Selda", 2014-2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak Gelinler adlı dizide ise Seniha Sultan karakterini canlandırmıştır.

1986 yılında evlenen Gürler ertesi yıl boşanmıştır. Bu evlilikten Duygu Yıldırım (d. 1987) adında bir kızı vardır. Gürler, 2014'ten beri milli bilardocu Semih Saygıner ile birliktedir