Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, nereli?
Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından 15 yaşındaki çocuklarının şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Peki, Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, nereli?
4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı Yumlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, nereli?
AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?
Ayşe Nazlı Yumlu, 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. 2001-2003 yılları arasında annesi Nilüfer ile aşk yaşayan Reha Muhtar, Ayşe Nazlı Yumlu'nun manevi babalığını üstlendi. İngiltere'de eğitim hayatını sürdüren Ayşe Nazlı, zaman zaman İstanbul'a annesi Nilüfer'in yanına gelerek ziyarette bulunuyor.
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