Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:07

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:07

Ünlü oyuncu Melisa Sözen’in, Fransa'da ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in üçüncü sezonunda YPG terör örgütü için çalışan bir kadını canlandırması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Sözen dizi ve filmleri...

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da rol aldı. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012-2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırdı.Melisa Sözen ve Alican Yücesoy, bu dizide iki sevgiliyi oynarken aynı zamanda temmuz ayında Roma‘da bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlenmişti fakat evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldılar. Sözen, Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü "Kış Uykusu" filminde başrol karakterlerden Nihal'i canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015 te '' Beş Kardeş '' isimli dizide rol aldı.

MELİSA SÖZEN'İN ÖZEL HAYATI

Melisa Sözen, Mor ve Ötesi Grubu'nun solisti Harun Tekin ile uzun süreli bir ilişki içerisindedir.

MELİSA SÖZEN'İN ÖDÜLLERİ

2008

3. İsmail Dümbüllü Ödülleri: En İyi Kadın TV Dizisi Oyuncusu (Bıçak Sırtı)

2011

4. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Av Mevsimi)

2015

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri: Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Kalp Düğümü)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri: Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri: Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)