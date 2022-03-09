Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70), Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eral Tamer Sever’in cenazesi Ortakent Mahallesi’nde bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. 2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
“TORUNUNU GÖREMEDİ”
Gözyaşları
içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu
Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, “Her şey çok iyi
gidiyordu. İşlerim için İstanbul’da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca
yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu
iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese
benim babam gibi bir baba nasip etsin” diye konuştu.
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