Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
Ünlü sunucu Seray Sever'in bir süredir koronavirüs tedavisi gören babası Tamer Sever yaşamını yitirdi.
Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever’in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
Hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum günü paylaşımında babasının da uzun zamandır hasta olduğunu belirtmişti.
Sever, yaptığı paylaşımın altına şu notu düşmüştü:
"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.
Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."
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