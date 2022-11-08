Serdar Ortaç isyan etti: Evime kadar niye tecavüz ediyorsun?

08 Kasım 2022 Salı, 10:27

Sabaha karşı saat 05.00’te verdiği bir konserden evine dönen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç , evinin önündeki gürültüden rahatsız olunca sinirlendi.

Çekim yapan film ekibini videoya alan ünlü Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında “Mental Yapım diye bir film şirketi geldi. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın” notuyla yayınladı.

Ortaç, kısa süre sonra bu videoyu sildi.

"GÜNDE 8 İLAÇ ALIYORUM"

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı;

"Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötedeki evime kadar niye tecavüz ediyorsun."