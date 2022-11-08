Serdar Ortaç isyan etti: Evime kadar niye tecavüz ediyorsun?

Serdar Ortaç önceki gece evinin önüne kurulan film setine isyan etti. Gürültüden rahatsız olduğunu belirten Ortaç, "Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötedeki evime kadar niye tecavüz ediyorsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 10:27
Serdar Ortaç isyan etti: Evime kadar niye tecavüz ediyorsun?
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Sabaha karşı saat 05.00’te verdiği bir konserden evine dönen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç , evinin önündeki gürültüden rahatsız olunca sinirlendi.

Çekim yapan film ekibini videoya alan ünlü Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında “Mental Yapım diye bir film şirketi geldi. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın” notuyla yayınladı.

Ortaç, kısa süre sonra bu videoyu sildi.

"GÜNDE 8 İLAÇ ALIYORUM"

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı;

"Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötedeki evime kadar niye tecavüz ediyorsun." 


Serdar Ortaç ev gürültü

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