Seren Serengil'den, Gülşah Durbay'ın ailesine taziye ziyareti

Seren Serengil, bugün Şehzadeler ilçesinde bulunan Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Gülşah Durbay’ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Serengil, haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte taziyeye geldi.

Serengil, taziye ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay ve annesi Fatma Durbay’a taziyelerini iletti. Durbay’ın annesi Fatma Durbay ile bir süre sohbet eden Serengil, acılı aileye destek mesajlarını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Serengil, Gülşah Durbay’ın vefatının ardından Şehzadeler Belediyesi Hayvan Barınağı’na daha önce yaptığı desteğini arttırdığını açıklamıştı.

Daha önce Şehzadeler Belediyesi Hayvan Barınağı’na 55 kulübe ve 2 konteyner göndererek üç hayvanı sahiplendiğini açıklayan Serengil, Durbay’ın anısına barınağa yeni kulübe ve konteyner siparişi verdiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.