Seren Serengil'in yorumu gündem oldu: 'Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli, yazın çalışmak nedir ya…'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:49

Güncelleme: 12.07.2023 - 13:49

Ünlü sunucu Seren Serengil, son yorumuyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Serengil'in yaptığı bir açıklama Twitter'ı ayağa kaldırdı.

“Acun'a bir konuda çok katılıyorum insanlar yazın çalışmamalı…” diyen Serengil "Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün TV sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim. Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.. Yazın çalışmak nedir ya, herkes keyif çatmalı. Bir tek memurlar sevindi zamdan diğerlerine de böyle bir güzellik yapın" dedi.

TEPKİ YAĞDI

"3 ay tatil verin maaşları da verin" diyen Seren Serengil'e tepki yağdı. Sosyal medyada tepki gören Serengil'e bir kullanıcı "Nasıl cahilce bir yorum bu. Tarlada çalışan üreten ne yapsın" dedi.

Seren Serengil tepkilere kızıp "Cahil sensin vardiyalı olur bu işler büyük düşün" diyerek fikrinin arkasında durdu.