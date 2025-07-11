Serenay Sarıkaya'dan 'Ayşe Barım' isyanı

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nde sanatçıları yönlendirerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklanan menajer ve ID iletişim sahibi Ayşe Barım 162 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmada Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davaya 1 Ekim'de devam edilecek.

BARIM: YAŞAM HAKKIMI GERİ İSTİYORUM

Duruşmada gözyaşını tutamayan Barım savunmasında, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum itibarım, yaşam hakkım her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum" dedi.

SERENAY SARIKAYA SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Barım için, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bir mesaj geldi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Sarıkaya, "Noktasından virgülüne her şeyi çok güzel izah etmiş bir yazı. Hiçbir suçu olmadığı aşikar olan, sadece işini yaptığı için ve bir kadın olarak bunca yıl tek başına bu kadar kuvvetli ve başarılı olabildiği için bunları yaşamak zorunda bırakılması, böylesine ağır bir bedel ödettirilmeye çalışılması, gerçekten akla ve vicdana sığmayan bir zulüm. Ayşe Barım hiçbir suçu olmadığı için ve daha kötü bir şey olmadan sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkı geri verilmelidir" notunu düştü.