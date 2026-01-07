Serenay Sarıkaya hangi karakterinin gardırobunu özlediğini açıkladı:

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 10:11:00
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı Sober Digital çekimlerinde hangi karakterinin gardırobunu özlediğini açıkladı. Sarıkaya, söylediği karakter için "İlk 'clean girl'ümüz" benzetmesini yaptı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, projeleri ve tarzıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Sarıkaya, son olarak katıldığı Sober Digital yayınında merak edilen bir soruya cevap verdi.

Oyuncu, gardırobunu en çok özlediği karakteri açıkladı.

"İLK CLEAN GIRL'ÜMÜZ..."

Serenay Sarıkaya bu soruya, 'Mira olabilir ya, Mira tatlıydı. İlk clean girl'ümüz. Bir yandan Lale Devri'nde Yeşim'in giydiği şeyler de manyaklık derecesindeydi' diyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncunun bu yanıtı, sosyal medyada da birçok yorum aldı.

