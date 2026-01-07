Serenay Sarıkaya hangi karakterinin gardırobunu özlediğini açıkladı:

Oyuncu Serenay Sarıkaya, projeleri ve tarzıyla olduğu kadar açıklamalarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Sarıkaya, son olarak katıldığı Sober Digital yayınında merak edilen bir soruya cevap verdi.

Oyuncu, gardırobunu en çok özlediği karakteri açıkladı.

"İLK CLEAN GIRL'ÜMÜZ..."

Serenay Sarıkaya bu soruya, 'Mira olabilir ya, Mira tatlıydı. İlk clean girl'ümüz. Bir yandan Lale Devri'nde Yeşim'in giydiği şeyler de manyaklık derecesindeydi' diyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncunun bu yanıtı, sosyal medyada da birçok yorum aldı.