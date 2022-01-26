Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi hakkında yeni gelişme: Akıl hastanesinde

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:14

Serenay Sarıkaya'nın şoförü, geçen cuma Etiler’de oyuncunun oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Sarıkaya, karakola giderek şikayetçi oldu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında da Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.

Dış kapıdan villanın bahçesine atlayan Demirtaş’ın, Sarıkaya ile görüşmek istediğini söylediği, küfür ve hakaretler yağdırdığı öğrenildi. Şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savuran Demirtaş, eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırmış, villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar vermişti.

O dönem de gözaltına alınan Demirtaş ifadesinde, kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte “Medcezir” dizisinde başrol oynatma sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.