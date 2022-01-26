Kadın Meclisleri'nden Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya'ya destek

26 Ocak 2022 Çarşamba, 16:29

Kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet, Türkiye’nin değişmeyen gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Son olarak ısrarlı takip mağduru olan ve tacize maruz bırakılan oyuncular Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola için Kadın Meclisleri’nden destek mesajı geldi.

SARIKAYA’NIN ARACI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Önceki günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti.

Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulunmuştu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'yı sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenilmişti.

Saldırı sonrası açıklama yapan Sarıkaya, "Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyor. Ofise de saldırmıştı aynı kişi. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Şikayet ettik umarım daha ileri gitmeden hallolur” ifadelerini kullanmıştı.

EZGİ MOLA, REKLAM PARTNERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Son olarak ünlü oyuncu Ezgi Mola da, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal Kahraman’dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

İddiaya göre 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman, o günden sonra Ezgi Mola’nın tüm oyunlarına gelmeye başladı. Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi.

Kemal Kahraman, iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

KADIN MECLİSLERİ’NDEN DESTEK

Şiddete maruz bırakılan her iki oyuncuya da Kadın Meclisleri’nden destek geldi. Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya için yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Ezgi Mola 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit eden Kemal Kahraman’dan şikayetçi oldu. Faile uzaklaştırma kararı verildi. Serenay Sarıkaya da kendisini ve etrafındakileri yaklaşık 1 yıldır tehdit eden Tayfur Demirtaş’tan şikayetçi olmuştu.

Israrlı takip sistematik şiddettir. Cezalandırılmadığı takdirde failler şiddetin boyutunu artırıyor.

Yasaları uygulatacağız. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek.”