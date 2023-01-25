Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden ilk fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden merakla beklenen ilk tanıtım geldi. Show TV'de ekrana gelecek olan dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Fragram, sosyal medyaya damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:04
Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler... 'Aile' dizisinden ilk fragman yayınlandı, sosyal medya yıkıldı
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinden aylardır beklenen ilk fragman geldi. Afişiyle bile izleyicileri heyecanlandıran dizi, konusuyla da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Aile dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un sahneleri dikkat çekerken dizinin yayın tarihi ise netleşmedi.

Tanıtım sosyal medyaya ise damga vurdu. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından #SerenaySarıkaya #KıvançTatlıtuğ ve #Nejatİşler etiketleri Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

İşte Aile'den ilk fragman...

KADRODA KİMLER VAR?

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak. 


aile Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Nejat İşler Nur Sürer Canan Ergüder

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