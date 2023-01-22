Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk afiş paylaşıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrollü 'Aile' dizisinden ilk afiş paylaşıldı. Dizi, yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:51
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk afiş paylaşıldı
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Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Aile’nin ilk afişi yayımlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan karakterine hayat vereceği dizide Serenay Sarıkaya da Devin karakterini canlandıracak. 

Senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor.

KADRODA KİMLER VAR?

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak. 

İşte merakla beklenen Aile'den ilk afiş...


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