Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'den şikâyetçi oldu
Serkan Uçar, 2015 yılında boşandığı eski eşi Ece Erken’den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken’den hakaret ve tehdit iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Uçar’ın avukatı Şeyda Yıldırım, hazırladığı şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
“Ece Erken sosyal medyada ‘Oğluna babalık yapmıyorsun, görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun’, ‘Şambabası’ şeklinde konuşarak müvekkil hakkında ağır suçlamalarda bulunmuştur. Hakaret içeren paylaşımlarla müvekkilin kişilik haklarına saldırmıştır. Müvekkilimi kamuoyu önünde tehdit etmekte, ailesine, kişiliğine, onuruna ve şöhretine ağır zarar vermektedir.”
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