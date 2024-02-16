Serpil Örümcer kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Örümcer'in çocuğu var mı?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:33

Güncelleme: 16.02.2024 - 11:33

Yeşilçam'ın ünlü simalarından Serpil Örümcer, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurmuştu. Serpil Örümcer Arka Sokaklar dizisine konuk oluyor.

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?



Serpil Örümcer 8 Aralık 1952 tarihinde doğdu. 1967 yılında güzellik kraliçesi seçildi. Yeşilçam'a adım attıktan sonra "Bayan Bacak" lakabını aldı.



Sanatçı yıllar önce Avcılar Ambarlı’da bulunan kapalı pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.

Yıllardır sıkıntılı bir hayat mücadelesi veren Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi.

ÖZEL YAŞAMI

Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlendi. Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.





