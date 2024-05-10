Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision'da

2003 yılında Eurovision'da birinci olan Sertab Erener, bu akşam yapılan ikinci yarı finalde konuk şarkıcı olarak sahneye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:12
Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision'da
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Sertab Erener, 2003'te Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Everyway That I Can' adlı şarkıyla temsil etmiş, birinci olmuştu.

Sertab Erener, o dönem Eurovision'da birinci olması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na da layık görülmüştü.

21 YIL SONRA

Sertab Erener, bu yıl İsveç'in başkenti Malmö'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu akşamki ikinci yarı finalinde sahneye konuk şarkıcı olarak çıktı ve 'Everyway That I Can'i seslendirdi.

Sertab Erener, geçen gün yaptığı paylaşımda sevenlerine; "21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?" sözleriyle seslenmişti.

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Türkiye, kurallarda yapılan değişiklikler, özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması ve "politik oylamaları" gerekçe göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmişti.

Türkiye'nin yarışmaya dönüp dönmeyeceği ise hala belirsizliğini koruyor. 


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