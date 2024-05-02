Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi 'Everyway That I Can'i seslendirecek.
Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.
9 Mayıs akşamı Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.
Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.
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