Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:24

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:26

Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

9 Mayıs akşamı Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.

Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.