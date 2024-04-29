Son hali gündem olmuştu: Sertab Erener'den olumsuz yorumlara fotoğraflı yanıt

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:48

Güncelleme: 29.04.2024 - 09:48

Sertab Erener, ilk kez 1994'te seslendirdiği 'Mecbursun' şarkısını yeniden yorumladı. Şarkıya yeni klip çeken Erener'in son hali gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sertab Erener'in daha genç görünmek için elmacık kemikleri ve çenesine estetik müdahaleler yaptırdığını ileri sürdü.

Sertab Erener'e "Sertab Erener'i seçemedim, bu kadar mı değişir insan...", "Sertap Erener, başka biri olmuş. Tanımak imkânsız", "Yazık etmiş kendine" ve "Sertab Erener, yanlış bir şey mi yaptırdı? Olduğundan daha yaşlı görünüyor" şeklinde çok sayıda yorum yapılmıştı.

Sertab Erener, kendisine yönelik yapılan yorumlara sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla karşılık verdi.

Sertab Erener, fotoğraflarına "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım" notunu düştü.

