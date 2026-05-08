Sertab Erener, Eurovision teklifini reddetti: 'İçimden gelmedi'

Eurovision Şarkı Yarışması’nda 2003 yılında seslendirdiği “Everyway That I Can” ile Türkiye’ye yarışma tarihindeki ilk ve tek birinciliği kazandıran Sertab Erener, bu yıl Viyana’da düzenlenecek Eurovision final gecesinde sahne alması için yapılan teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Sertab Erener, 16 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konser öncesinde sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, Eurovision 2026 final gecesi için kendisine özel davet gönderildiğini duyurdu.

Ünlü sanatçı, organizasyon kapsamında sahneye çıkmasının teklif edildiğini ancak bu daveti kabul etmediğini ifade etti.

Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması 2026, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek.

“DÜNYADAKİ GELİŞMELER ETKİLİ OLDU”

Yayımladığı videoda kararının nedenlerine de değinen Sertab Erener, dünyadaki mevcut siyasi gelişmeler nedeniyle organizasyonda yer almak istemediğini dile getirdi.

Sanatçı ayrıca, Eurovision finalinin yapılacağı tarihte daha önceden planlanmış konser programının bulunduğunu belirterek teklifi bu nedenle geri çevirdiğini söyledi.

TÜRKİYE’YE İLK EUROVİSİON ZAFERİNİ KAZANDIRMIŞTI

Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda seslendirdiği “Everyway That I Can” adlı şarkıyla Türkiye’ye yarışma tarihindeki ilk ve tek birinciliği getirmişti.

Şarkı yalnızca yarışmada elde ettiği başarıyla değil, Avrupa genelinde yakaladığı büyük etkiyle de dikkat çekmiş; uzun süre uluslararası müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı.