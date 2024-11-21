Sertab Erener 'Saygı1' etkinliğinde gözyaşlarına hakim olamadı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:29

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:44

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, BaBaLa TV tarafından düzenlenen 'Saygı1' etkinliğinde duygusal anlar yaşadı. Etkinlik, önceki akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşti ve Sertab Erener'e olan saygı duruşu niteliği taşıyan bir organizasyon oldu. Etkinlikte, Sertab Erener'in hit şarkıları, ünlü isimler tarafından seslendirildi.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK gibi ünlü sanatçılar, Sertab Erener'in en sevilen şarkılarını seslendirerek ona olan saygılarını gösterdiler.

Etkinlikte, Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener’in düet performansı büyük beğeni topladı ve izleyicilere unutulmaz bir anı yaşattı. Ancak Sertab Erener, kardeşi Serdar Erener ve Nil Karaibrahimgil’in birlikte sahneye çıktığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.

Saygı1 Etkinlikleri ilk kez rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti ve büyük ilgi görmüştü. Sertab Erener’in şarkılarının yer aldığı bu etkinlik de müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinlik, Türk müziğinin önemli isimlerine saygı duruşu olarak da büyük önem taşıyor.