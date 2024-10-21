Sertab Erener için 'Saygı1' konseri düzenlenecek

Sertab Erener’e özel düzenlenen "Saygı1" konserlerinin ikincisi, 20 Kasım'da Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Oğuzhan Uğur’un sunacağı gecede, Aleyna Tilki, Kenan Doğulu, Hande Yener gibi ünlü isimler sahne alacak.

Sertab Erener için 'Saygı1' konseri düzenlenecek
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:52

Sinerji Medya ve BaBaLa TV organizasyonuyla düzenlenen ve sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un üstlendiği "Saygı1" konserlerinin ikincisi, 20 Kasım'da sanatçı Sertab Erener için gerçekleştirilecek.

Volkswagen Arena'da düzenlenen konserde, 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Erener için ünlü isimler ve sanatçılar sahneye çıkacak.

Canlı bağlantıların da olacağı programda Adamlar, Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Gökhan Türkmen, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Hande Yener, Sena Şener, Şanışer, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Nova Norda, Paptircem ve Selin Geçit müzikseverlerle buluşacak.

Saygı1 konserlerinin ilki rap müzik yorumcusu Ceza için düzenlenmiş ve müzikseverlerden yoğun ilgi görmüştü.


Etiketler: #sertap erener #Saygı1

İlgili Haberler

Sertap Erener'den sahnede AKP'nin 'sokak hayvanları' düzenlemesine tepki: 'Bu yasa çalışmayacak!'

Sertap Erener'den sahnede AKP'nin 'sokak hayvanları' düzenlemesine tepki: 'Bu yasa çalışmayacak!'
Son görünümüyle gündem olan Sertap Erener'e Nihal Yalçın'dan destek

Son görünümüyle gündem olan Sertap Erener'e Nihal Yalçın'dan destek
Eurovision'da yeniden sahne almıştı, Sertap Erener sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

Eurovision'da yeniden sahne almıştı, Sertap Erener sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler