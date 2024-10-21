Sertab Erener için 'Saygı1' konseri düzenlenecek

Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:52

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:52

Sinerji Medya ve BaBaLa TV organizasyonuyla düzenlenen ve sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un üstlendiği "Saygı1" konserlerinin ikincisi, 20 Kasım'da sanatçı Sertab Erener için gerçekleştirilecek.

Volkswagen Arena'da düzenlenen konserde, 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision'da birinciliğe taşıyan Erener için ünlü isimler ve sanatçılar sahneye çıkacak.

Canlı bağlantıların da olacağı programda Adamlar, Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Gökhan Türkmen, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Hande Yener, Sena Şener, Şanışer, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Nova Norda, Paptircem ve Selin Geçit müzikseverlerle buluşacak.

Saygı1 konserlerinin ilki rap müzik yorumcusu Ceza için düzenlenmiş ve müzikseverlerden yoğun ilgi görmüştü.