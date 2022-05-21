Sertab Erener'den '19 Mayıs' konseri: 'Bir çaresi bulunur elbet, siz hiç merak etmeyin'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:33

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yılının beş günden beri farklı etkinliklerle kutlanıldığı Kartal’da Sertab Erener konser verdi. Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı program, DJ performansı ile başlayıp Sertab Erener konseri ile son buldu. Yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalarda gençler Erener’in şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

“BİR ÇARESİ BULUNUR ELBET, SİZ HİÇ MERAK ETMEYİN”

Sertab Erener’i Türk halkıyla buluşturmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erener’in ‘Bir Çaresi Bulunur’ adlı şarkısına hitaben, “Bir çaresi bulunur elbet, siz hiç merak etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. 19 Mayıs Atamızı Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla anıyorum. Biraz önceki parçadaki söylenildiği gibi hiçbir genç kardeşim umutsuzluğa kapılmasın. Bir çaresi bulunur elbet. Buradayız. Gençler geliyor ve iyi ki varsınız” dedi.

"KARTAL GENÇLERİ MEMNUN”

20 yaşındaki Melike Özdemir ise “Bu etkinliklerden dolayı çok mutluyuz, çok da memnunuz. Zaten yaz aylarından beri konserler yapılmaya devam ediyor. Bütün Kartal’ın bu etkinliklerden memnun olduğunu düşünüyorum. Etkinliklere çok sevdiğimiz isimler getiriliyor. Bence bütün Kartal gençleri aşırı memnun. Zaten etkinlikler çok kalabalık oluyor, insanlar severek takip ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramlardan bir tanesi ve bizim için çok değerli bir bayram” şeklinde konuştu.

Konseri izlemeye abileriyle Pendik’ten gelen 19 yaşındaki Can Demir etkinliği çok beğendiğini belirterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti. Demir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramda Atatürk’ü anarak ruhunu şad etti.