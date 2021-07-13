Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, 'Bu Son Olsun' şarkısını aşı kampanyası için yeniden yorumlayan Sertab Erener'e teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 21:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür
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Sağlık Bakanı Koca, Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını Covid-19 aşı kampanyası kapsamında yeni sözlerle yorumlayan Sertab Erener'e teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


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