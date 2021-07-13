Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür
Sağlık Bakanı Koca, 'Bu Son Olsun' şarkısını aşı kampanyası için yeniden yorumlayan Sertab Erener'e teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Koca, Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını Covid-19 aşı kampanyası kapsamında yeni sözlerle yorumlayan Sertab Erener'e teşekkür etti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim. pic.twitter.com/PEtpSDLMid— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
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