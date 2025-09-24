Ses düzeneğiyle bıldırcınları avlayan kaçak avcı fotokapanla yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde akü kullanarak yaptığı ses düzeneğiyle bıldırcınları avlayan kaçak avcı, kurulan fotokapanla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesinin İki Armut mevkiinde göç eden bıldırcınların avlanması için akü kullanılarak yapılan ses düzeneğinin bir ağaca yerleştirildiği yönünde ihbar sonucu, görevliler tarafından şüphelinin tespit edilmesi için bölgeye fotokapan kuruldu. Kaçak avcıyı yakalamak için kurulan fotokapan görüntülerini inceleyen görevliler, ses düzeneğini yerleştiren şüpheliyi tespit ederek, gözaltına aldı.

Ses düzeneğiyle bıldırcın avlayan kaçak avcıya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçleri, canlı mührü, tuzak, kapan ve diğer benzeri avlanma araç ve gereç olarak kullanılması ile avlanma süreleri dışında avlanma maddelerine muhalefet etmek suçundan toplam 8 bin 236 TL idari para cezası uygulandı.