Sessiz katile karşı bilimsel kalkan: Harvard onayladı, bu besin kötü kolesterolü vücuttan kazıyor!

Kalp ve damar hastalıkları ile felç riskini doğrudan tetikleyen yüksek kolesterol, modern toplumların en büyük sağlık tehditleri arasında yer alıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra doymuş yağ ağırlıklı beslenme, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörlerle tırmanışa geçen bu sinsi rahatsızlığa karşı farmakolojik tedavilerin yanında beslenme tıbbı da yeni çözümler sunuyor. Son olarak İngiliz sağlık otoriteleri ve eczacılık bilimi uzmanları, mutfaklarda genellikle sebze olarak tüketilen ancak botanik olarak meyve sınıfında yer alan bamyanın, damar tıkanıklığına karşı eşsiz bir koruyucu kalkan oluşturduğunu kanıtladı.

JEL YAPISINDAKİ MÜSİLAJ MADDESİ KOLESTEROLÜ BAĞLAYIP DIŞARI ATIYOR

Halk arasında "bamya" olarak bilinen çiçekli bitkinin kardiyovasküler sistem üzerindeki koruyucu etkisi, yapısındaki özel bir bileşenden kaynaklanıyor. Eczacılık uzmanı Abbas Kanani’nin aktardığı bilimsel verilere göre, bamyaya pişirilme esnasında o bilinen kıvamı veren jel benzeri kalın madde, yani müsilaj, sindirim sisteminde hayati bir görev üstleniyor.

Kanani, "Klinik çalışmalar bamyadaki bu özel müsilaj maddesinin, sindirim süreci boyunca kandaki kötü kolesterole doğrudan bağlanarak onun damarlara sızmasını engellediğini ve emilmeden vücuttan doğal yollarla atılmasını sağladığını gösteriyor" açıklamasında bulundu. Laboratuvar ortamında yüksek yağlı diyetlerle beslenen denekler üzerinde yapılan testler de bamya tozu takviyesinin ardından kan kolesterol seviyelerinde çok keskin düşüşler yaşandığını tescilledi.

HARVARD TIP OKULU LİSTEYE ALDI: HÜCRESEL YAĞLANMAYA KARŞI DOĞAL TEDAVİ

Dünyanın en saygın tıp otoritelerinden biri olan Harvard Tıp Okulu (Harvard Medical School), bamyayı düşük kalori profili ve çok yüksek çözünür lif içeriği nedeniyle, halk arasında "kötü kolesterol" olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) düşürme yeteneğine sahip en etkili 11 gıdadan biri olarak ilan etti.

Saygın bilimsel yayınlardan Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan moleküler araştırmalar da bamyadaki antioksidan bileşenlerin metabolik sendromlarla savaştığını ortaya koydu. Obez denekler üzerinde yürütülen çalışmalarda, düzenli bamya özü tüketiminin hem kolesterolü hem de hiperglisemi olarak tanımlanan yüksek kan şekerini aynı anda aşağı çektiği belirlendi. İçeriğindeki yoğun A ve C vitaminleri sayesinde hücresel hasarı engelleyen bu besin, şeker hastalığı ve inme riskine karşı da koruma sağlıyor.

METFORMİN KULLANAN DİYABET HASTALARI İÇİN KRİTİK UYARI

Bamyanın sağlık üzerindeki bu mucizevi etkilerine karşılık, uzmanlar belirli hasta grupları için hayati bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor. Eczacı Abbas Kanani, özellikle Tip 2 diyabet teşhisi olan ve tedavi sürecinde metformin etkin maddeli ilaçları kullanan hastaların diyetlerine aşırı miktarda bamya eklemekten kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi. Bamyadaki bazı bileşenlerin bu ilacın emilimini ve klinik başarısını engelleyebileceği, bu nedenle kronik hastaların beslenme düzenlerini değiştirmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerektiği belirtildi.